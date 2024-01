Fernando Miguel elogia estrangeiros do Ceará e diz: "Precisam se envolver ao máximo"

O arqueiro enfatizou, também, que uma boa equipe não se faz apenas com grandes jogadores, mas com entrega, boa orientação e gestão no dia a dia

Apresentado oficialmente no Ceará, o goleiro Fernando Miguel comentou sobre a chegada dos jogadores estrangeiros ao clube e destacou a importância deles se envolverem ao máximo no dia a dia do Vovô. O arqueiro enfatizou que uma boa equipe não se faz apenas com grandes jogadores, mas também com “entrega, boa orientação e gestão”.

“Bastantes jogadores estrangeiros que terão a primeira experiência no futebol brasileiro. Atletas jovens, com muito potencial e que precisam dia após dia ter a consciência que precisam se envolver ao máximo para que a gente consiga crescer. O jogo de uma equipe não flui só por bons jogadores, ele flui por envolvimento, entrega e uma boa orientação e gestão no dia a dia”, explicou.