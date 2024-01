Barletta almeja ano especial no Ceará: "Buscar todos os objetivos neste 2024"

Contratado no meio da última temporada, Barletta atuou 11 vezes com a camisa alvinegra e marcou três gols no período

Atacante do Ceará, Chrystian Barletta, encerrou a temporada de 2023 com um dos destaques do Alvinegro, apesar do time não ter ido bem na Série B do Brasileiro. Em 11 jogos, o atleta marcou três gols. O jogador foi contratado em definitivo junto ao Corinthians.

O camisa 30 falou sobre o começo de pré-temporada da equipe e declarou que espera do Ceará no ano. “Esse começo é fundamental para os resultados que vamos colher no ano e temos um grupo que sabe disso. Tanto é que estávamos trabalhando mesmo nas férias com a cartilha de treinos que o pessoal do clube passou, isso é importante".