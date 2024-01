Ceará nega acerto com Maidana e deve anunciar outro zagueiro nesta quinta, 4

O zagueiro Iago Maidana, que atuou pelo América-MG na última temporada, não tem acerto encaminhado com o Ceará . A especulação foi desmentida pelo presidente do Vovô, João Paulo, em contato com o Esportes O POVO .

Iago Maidana também desmente acerto com Ceará

Por meio das redes sociais, o próprio Iago Maidana fez questão de desmentir a informação sobre um eventual acerto com o Ceará. Na nota, divulgada em seu perfil do Instagram, o zagueiro escreveu que “não existe nenhuma conversa”.

“Diferente do que alguns veículos publicaram hoje, não tenho nenhum acerto com o Ceará. Respeito muito o clube, assim como respeito todos os outros, mas não existe nenhuma conversa. Ninguém me procurou ou entrou em contato com meus empresários ou com minha assessoria para falar sobre o assunto”, publicou o defensor.