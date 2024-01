Ceará apresenta redução em 38% das lesões entre 2022 e 2023

O Centro de Saúde e Performance (CESP) do clube passou recentemente por uma integração entre os departamentos ligados as áreas clínicas e físicas

O Departamento Médico do Ceará divulgou que o clube reduziu, de 2022 para 2023, em 38% as lesões dos atletas do clube. De acordo com o divulgado pelo Vovô, o mesmo processo já está sendo utilizado nos jogadores na pré-temporada de 2024. A equipe de fisioterapia do alvinegro realizou testes para a indicação do que causam as contusões.

Adolfo Bernardo, fisioterapeuta do Alvinegro de Porangabuçu, falou sobre como o time vem lidando para a diminuição do números de profissionais entregues ao DM: "Esses testes são compostos por situações envolvendo mobilidade e desempenho, que são acometidas no futebol. Panturrilha, partes anterior e posterior da coxa e os adutores. Ao fim dessa avaliação, a gente tem uma triagem do atleta para saber como ele está".