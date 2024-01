Comissão técnica e staff do Ceará para 2024 será composta por 40 profissionais; veja lista

A diretoria do Ceará realizou reformulação em todas as áreas relacionados ao futebol do clube visando 2024. Entre saídas e chegadas, o staff será composto por 40 profissionais, que participarão ativamente de toda a logística da comissão técnica de Vagner Mancini. Recentemente, o Alvinegro de Porangabuçu anunciou o auxiliar Anderson Batatais, o cientista de dados Pedro Meneses, o analista de desempenho Renato Bennata, o preparador físico Rodrigo Monginho e o preparador de goleiros Marcos Paulo.

Para 2024, o clube havia anunciado anteriormente a chegada do coordenador técnico João Paulo Sanches e do assessor de futebol Ricardinho. O supervisor Ranier Alves, o analista de desempenho André Maranhão e o nutricionista Matheus Rodrigues foram promovidos da base ao profissional no final de 2023.

Profissionais que marcaram época no Ceará, como o preparador físico Eduardo Ballalai e o preparador de goleiros Handerson Souza — que estava no clube desde 2014 —, deixaram o staff do clube cearense.