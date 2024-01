Preparador físico afirma que Ceará deseja usar condições climáticas de Fortaleza como "arma" em 2024

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 3, o preparador físico do Ceará, Lucas Vinicius, comentou sobre alguns aspectos que a comissão trabalhará para melhorar no elenco. Dentre os tópicos, o profissional ressaltou a necessidade do Vovô fazer valer o fator casa, usando as condições climáticas a seu favor. Para isso, é necessário uma preparação específica de condicionamento dos atletas.

“Sempre temos algo a melhorar. Foi importante chegarmos anteriormente para vivenciar e perceber algumas coisas que precisamos melhorar. Eu acho que a gente não usou a nossa cidade, não usamos o PV e o Castelão como arma. Eu vinha sempre jogar aqui com o América-MG, ou o Grêmio, e em outras equipes que trabalhamos, e é muito difícil. O clima é diferente, muito úmido e abafado. Os jogadores sentiam muito", disse.