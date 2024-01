Lourenço diz que Ceará precisa de "mentalidade de campeão" em 2024

O Ceará apresentou à imprensa nesta quarta-feira, 3, o meio-campista Lourenço. Destaque do Vila Nova em 2023, sendo um dos líderes da equipe, o camisa 97 comentou a mentalidade que traz consigo para agregar ao dia a dia do Alvinegro de Porangabuçu. Para ele, o time cearense tem que entrar em todas as competições com “mentalidade de campeão” e com convicção para “fazer um grande campeonato”.

“A mentalidade é de campeão. Acredito que num clube desse, não podemos pensar em outra coisa. Temos que vir para somar, ajudar ao máximo. Com esse pensamento, atitude e com bastante vontade, chegaremos em todos os objetivos. É isso que procuramos ter para conquistar as coisas […] Trabalharemos bastante. Teremos um tempo de treinamento para nos dedicar. Nas primeiras competições, temos que entrar com pensamento de título, de vitória sempre, mas, claro, com pé no chão. Convicto de que dar para chegar, disputar e fazer um grande campeonato”, disse.

Lourenço ainda comentou sobre a pressão existente no Ceará, enfatizando a necessidade em ser “profissional” quando a fase não estiver boa. O meio-campista ainda reforçou que com o trabalho diário o elenco construirá um vitorioso 2024.