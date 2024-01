Hygor Cléber rescinde com Ceará e acerta com Avaí por duas temporadas

O atacante Hygor Cléber rescindiu contrato com o Ceará e acertou com o Avaí, de Santa Catarina, por duas temporadas. O vínculo do ponta-direita irá até 10 de dezembro de 2025.

Anunciado pelo Ceará em fevereiro de 2023, Hygor Cléber chegou ao Alvinegro de Porangabuçu após se destacar por Ferroviária-SP e Criciúma-SC. Em 2022, o atacante de 31 anos havia disputado 52 partidas, com 17 gols e duas assistências.

O vínculo de Hygor Cléber com o time cearense iria até dezembro de 2024. No entanto, com apenas 13 partidas disputadas pelo clube, e sem agradar à comissão técnica, além dos torcedores alvinegros, o ponta-direita teve vínculo rescindido. Antes, o atacante havia sido emprestado para o Criciúma, onde disputou 15 duelos, com quatro gols e uma assistência, contribuindo com o acesso da equipe à elite do Brasileirão.