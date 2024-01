Prestes a ser anunciado pelo Ceará, meia-atacante Recalde se despede do Newells

Prestes a ser anunciado pelo Ceará, o meia-atacante Jorge Recalde postou uma mensagem nas redes sociais nesta sexta-feira, 29, se despedindo no Newells Old Boys, da Argentina. No texto, o jogador exalta a torcida do clube hermano e deseja um futuro próspero ao time.

"Obrigada por tudo, Newells. Lhes desejo o melhor porque merecem. Um clube maravilhoso com uma maravilhosa torcida que nos acompanhou nas boas e nas más. Agradeço por ter tido o privilégio de vestir essa camiseta tão linda e prestigiada. Os levo em meu coração", escreveu o jogador no Instagram.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele deve ser anunciado em breve em Porangabuçu. Na negociação, conforme apurou o Esportes O POVO, o Alvinegro ofereceu uma ótima condição salarial, valor superior ao que o jogador recebia no Newell’s Old Boys. Além disso, o time cearense apresentou um projeto dando todo suporte necessário na adaptação do paraguaio e sua família no Brasil — o meia é casado e tem dois filhos.