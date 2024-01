Dirigente do Ceará admite queima de etapas com João Victor, joia da base: "Processo de reconstrução"

O gerente da base do Vovô, Sandro Queiroz, revelou que a jovem promessa voltou a morar no CT e está mais disciplinada após passagem pelo futebol japonês

Uma das principais promessas das categorias de base do Ceará, o jovem João Victor está passando por um processo de reconstrução dentro do clube. Durante entrevista ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, na manhã desta sexta-feira, 29, o gerente da base do Alvinegro, Sandro Queiroz, revelou que o atleta voltou a morar no centro de treinamento e está mais disciplinado após a breve passagem pelo Japão.

“Ele foi ao Japão. Foi bom, porque o Japão é um país altamente disciplinador. Ele voltou e hoje mora no CT, porque ele tinha saído do CT e estava morando em um apartamento. Hoje é um atleta mais disciplinado, é um atleta que ele tem o reconhecimento que pulou algumas etapas que a culpa foi dele. Ele reconhece isso e hoje está em um processo de reconstrução. Ele sabe que a Copinha é uma competição importante, sabe que tem mais um ano de sub-20. Então ele está nesse processo de reconstrução. Então foi importante essa saída dele e esse retorno com essa cabeça um pouco mais centrada.”