Gerente de futebol da base do Ceará exalta formação de atletas: "Mais importante que títulos"

Na atual temporada, a trajetória vitoriosa do Ceará contou com quatro títulos estaduais nas categorias Sub-15, Sub-17 (masculino e feminino) e Sub-20 Crédito: Marcelo Vidal/Ceará

Campeão estadual em quatro modalidades em 2023 e em fase de preparação para a Copa São Paulo de Futebol Jr, o Ceará foi um dos principais destaques nas categorias de base nordestinas em 2023. Em entrevista ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, o gerente de futebol da base do clube, Sandro Queiroz, direcionou o êxito do Vovô ao seu processo de formação de atletas, considerando mais importante que os títulos conquistados. “Isso é um trabalho de continuidade. Começamos esse trabalho em 2019 e, fora os títulos, que eu costumo falar que são a cereja do bolo, o mais importante é a formação. Nesse período, nós transitamos mais de 20 atletas da base para o profissional”, comentou. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Sandro discorreu sobre casos como o de Felipe Jonatan e do Arthur Cabral serem bastante comentados pelo rendimento esportivo alcançado pelos atletas, mas exaltou também que existem outros casos positivos, principalmente no âmbito financeiro. “Tem casos como o do Rick, que as pessoas não lembram que é um jogador formado na Cidade Vozão, mas que foi muito bem vendido”, completou o gerente.