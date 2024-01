Presidente do Conselho do Ceará fala sobre possibilidade de sócios votarem: "Ânimo de dias melhores"

A participação dos sócios em eleições é uma das propostas apresentadas no anteprojeto do novo Estatuto do clube alvinegro

Presidente do Conselho Deliberativo do Ceará, José Barreto de Carvalho Filho concedeu entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, na manhã desta quinta-feira, 28.

Na oportunidade, ele comentou sobre a possibilidade da participação de sócios-torcedores, com três anos ininterruptos de admissão e adimplência ao programa de sócio-torcedor, nas Assembleias Gerais, para decisão do presidente e dos vices-presidentes do executivo do clube.

"O torcedor que manteve a fidelidade (ao clube) durante três terá o direito de votar. O nosso clube é extremamente popular, é um time do povo. Nos distanciamos muito do nosso torcedor e isso foi um pecado gravíssimo. Enquanto o Ceará estiver distante do seu torcedor, as coisas não vão andar. Precisamos estar todos juntos. Essa questão do sócio torcedor votar me dá ânimo de dias melhores, de ver a (Avenida) João Pessoa com uma fila de sócios para votar. Isso vai me dar uma alegria muito grande", disse.