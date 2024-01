Empresário de Jorge Recalde confirma acerto com Ceará: "Proposta incrivelmente boa"

Na negociação, o Alvinegro de Porangabuçu ofereceu um salário com valor superior ao que o meio-campista recebia no Newell’s Old Boys-ARG

O Vovô será a primeira experiência do atleta de 31 anos no futebol brasileiro. Em sua carreira, defendeu o Libertad-PAR por oito temporadas, entre 2012 e 2019, e se transferiu para o rival Olimpia em 2020, onde criou forte identificação com a torcida. Neste ano, o meia vestiu a camisa do Newell’s Old Boys, da Argentina.

O empresário do meio-campista paraguaio Jorge Recalde confirmou que o jogador defenderá o Ceará na próxima temporada. Em entrevista a rádio ABC Cardinal, do Paraguai, Regis Marques comentou sobre o acerto e enfatizou que a proposta feita pelo Alvinegro de Porangabuçu foi “incrivelmente boa”.

Na negociação, conforme apurou o Esportes O POVO, o Alvinegro ofereceu uma ótima condição salarial para Recalde, valor superior ao que o jogador recebia no Newell’s Old Boys. Além disso, o time cearense apresentou um projeto dando todo suporte necessário na adaptação do paraguaio e sua família no Brasil — o meia é casado e tem dois filhos.

Ceará assumiu dívida do Newell´s Old Boys com Jorge Recalde

O vínculo de Jorge Recalde com o Newell´s Old Boys iria até dezembro de 2024. No entanto, de acordo com o Wilson González Bronce, da rádio ABC Cardinal, do Paraguai, o Ceará assumirá a dívida que o clube argentino tem com o atleta, para o meia-atacante acertar com o Alvinegro de Porangabuçu por duas temporadas, até 2025.