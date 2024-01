Veja os números e características de Jorge Recalde, meia paraguaio acertado com Ceará

Vitorioso no futebol paraguaio, onde conquistou oito títulos, Recalde pode desempenhar diferentes funções no setor ofensivo e acumula números interessantes nas últimas temporadas

Formado nas categorias de base do Libertad, do Paraguai, onde atuou profissionalmente por oito anos consecutivos — entre 2012 e 2019 —, Recalde viveu a melhor temporada da carreira vestindo a camisa do Olimpia-PAR, clube rival no país. O meia, inclusive, criou forte vínculo com a torcida do “Rey de Copas” e ganhou status de ídolo por lá.

Acertado com o Ceará para a próxima temporada , o paraguaio Jorge Recalde chega para ser um dos pilares do setor ofensivo da equipe comandada por Vagner Mancini. Embora tenha a capacidade de atuar em diferentes faixas do campo de ataque, a ideia do Vovô na contratação é de utilizar o atleta como meio-campista, que é sua função de origem.

Em 2020, que foi seu melhor ano profissional, anotou 18 gols em 26 jogos pelo Olimpia. As boas atuações se mantiveram no ano seguinte no clube paraguaio, quando balançou as redes dez vezes em 41 jogos, além de três assistências. No Libertad-PAR, Recaldes deixou o clube com 48 tentos marcados em 213 partidas.

Na temporada de 2023, Recalde atuou pela primeira vez na carreira por um clube fora do Paraguai. O destino foi o Newell’s Old Boys, da Argentina, onde foi titular absoluto da equipe. Ao todo, disputou 46 jogos, marcou oito gols e deu três assistências.

Jorge Recalde no Ceará: características do jogador

Meio-campista de origem, Recalde foi, durante a carreira, se adaptando em funções mais avançadas no campo. A versátilidade do paraguaio, que é habilidoso e consegue ter boa presença na área adversária, o fez ser utilizado em alguns momentos como ponta, segundo atacante ou centralizado.

No Newell’s Old Boys-ARG, inclusive, Recalde foi contratado para assumir a posição de centroavante da equipe, onde conseguiu corresponder, mas sem a mesma eficiência de quando jogou mais recuado em anos anteriores, ocupando espaços próximo da intermediária — como foi no Olímpia em 2020.

