"Nos distanciamos do torcedor", afirma presidente do Conselho do Ceará

Na noite da última quarta-feira, 27, o torcedor do Ceará teve acesso ao projeto piloto do novo estatuto do clube. Entre os principais pontos, destacam-se remuneração da diretoria e a possibilidade do sócio-torcedor poder votar para presidente executivo. O mandatário do Conselho Deliberativo do Ceará, José Barreto Filho, participou de entrevista no Esportes do Povo, da Rádio O POVO CBN, nesta quinta-feira, 28 e comentou sobre a participação da torcida nas decisões do clube.

“O nosso clube é extremamente popular. Nós chamamos time do povo, porque é mesmo. Mas estamos distanciados deles (torcedores). Nos distanciamos do nosso torcedor e isso foi um pecado gravíssimo, Não vou entrar no mérito de gestões, não estava lá. Enquanto o Ceará estiver distante do seu torcedores, as coisas não vão andar”.