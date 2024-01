Presidente do Conselho Deliberativo do Ceará detalha processo de aprovação do novo estatuto

José Barreto de Carvalho Filho foi convidado do Esportes do POVO desta quinta-feira, 28, e explicou o rito do processo de aprovação do novo estatuto do clube

Presidente do Conselho Deliberativo do Ceará, José Barreto de Carvalho Filho foi convidado do programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, na manhã desta quinta-feira, 28, para trazer detalhes sobre o anteprojeto do novo estatuto do clube. Durante a entrevista, o diretor explicou o rito de aprovação do documento e assumiu que não quer demorar neste processo.

“A minha ideia é que a partir do começo de janeiro a gente já comece as primeiras plenárias. Quero fazer duas. Se possível a gente chegar em um consenso logo na primeira, aí nós já encaminhamos para a assembleia geral aprovar. Não quero demorar muito com isso, sabe? Que seja breve, que não seja uma coisa tão demorada para não cansar mais.”

“A minha ideia é fazer tipo um processo legislativo para que os conselheiros possam estabelecer as emendas. Não quero especificar um prazo, mas eu acredito que durante o mês de janeiro a gente tenha uma resposta para o nosso torcedor.”