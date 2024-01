Ceará negocia com Jorge Recalde, ex-Newell´s Old Boys, para 2024

O Ceará negocia a contratação do meia-atacante Jorge Recalde para compor o elenco em 2024. O paraguaio de 31 anos defendeu o Newell´s Old Boys, da Argentina, em 2023, em 46 partidas, registrando oito gols e três assistências. A informação do interesse foi divulgada inicialmente pelo jornalista Felipe Silva e confirmada pelo Esportes O POVO.

Natural de Assunção, no Paraguai, Jorge Recalde iniciou a carreira no Libertad, em 2012, onde permaneceu durante oito temporadas, até 2019. Foram mais de 200 partidas disputadas, com 48 gols registrados no período. Depois, o meia-atacante seguiu para o Olimpia, tendo participado de 104 duelos, com 33 tentos anotados, entre 2020 e 2022.

O vínculo de Jorge Recalde com o Newell´s Old Boys iria até dezembro de 2024. No entanto, de acordo com o Wilson González Bronce, da rádio ABC Cardinal, do Paraguai, o Ceará assumirá a dívida que o clube argentino tem com o atleta, para o meia-atacante acertar com o Alvinegro de Porangabuçu por duas temporadas, até 2025.