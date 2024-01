Preparador físico Eduardo Ballalai, que estava no Ceará desde 2014, deixa o clube

O Alvinegro de Porangabuçu confirmou a saída do profissional por meio de uma nota divulgada nesta terça-feira, 26. Ballalai fazia parte da comissão técnica fixa do clube

Eduardo Ballalai fazia parte da comissão técnica fixa do clube. No comunicado, o Vovô não deu mais detalhes da saída do preparador físico e agradeceu ao profissional por toda dedicação nos serviços prestados.

Por meio de uma nota divulgada nesta terça-feira, 26, o Ceará informou que o preparador físico Eduardo Ballalai não faz mais parte do clube. O profissional estava no Alvinegro de Porangabuçu há quase dez anos, desde 2014.

Por meio das redes sociais, Ballalai se despediu do Ceará e recebeu diversas mensagens positivas de ex-atletas do clube, como Vina, Lima, Matheus Peixoto, Pagnussat e Fernando Sobral.

"Você é fenômeno Ballalai! E quando eu voltar, você vai voltar comigo! Tamo junto sempre meu irmão! Parabéns por tudo que fez! Referência máxima e com certeza um dos melhores profissionais com quem já trabalhei! Deus abençoe meu amigo!", escreveu Vina.

No Vovô, Eduardo Ballalai fez parte da campanha que culminou no acesso à Série A em 2017, além de integrar as comissões campeãs do Campeonato Cearense de 2014, 2017 e 2018, e do tri da Copa do Nordeste em 2015, 2020 e 2023.

O departamento de preparação física do Ceará, portanto, passa a ser comandado por Lucas Vinícius, que faz parte da comissão técnica do treinador Vagner Mancini.