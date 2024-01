João Paulo prega cautela na busca pelo camisa 9 do Ceará: "Essa peça não é tão fácil"

Apesar da dificuldade, a expectativa do mandatário alvinegro é de que consiga fechar com algum nome para a posição nos próximos dias

“Estamos buscando ser muito cautelosos. É uma posição que, para mim, talvez a mais importante, que seja um jogador que venha realmente fazer gol. A gente sabe que essa peça não é tão fácil no mercado. Às vezes o jogador faz uma boa temporada e na outra não consegue entregar. Então tem que fazer com muita cautela. Vamos chegar nesse nome. Tenho certeza que nos próximos dias vamos estar fechando isso”, contou o mandatário em entrevista ao podcast “Nossa Glória é Lutar”.

A procura por um camisa 9 de peso tem sido tratada com cautela pelo Ceará no mercado da bola, mas a expectativa é de que um nome seja fechado nos próximos dias. João Paulo , presidente do clube, categorizou a posição de centroavante como “talvez a mais importante” de um time e ressaltou a dificuldade de encontrar uma peça que atenda às expectativas.

O mercado sul-americano, inclusive, tem sido uma fonte de busca por centroavantes para o Vovô. Ramón Ábila, ex-Cruzeiro e Boca Juniors, e Leandro Garate, do Unión Española-CHI, ambos argentinos, foram sondados, mas as negociações não avançaram. João Paulo confirmou que existem conversas com atletas de fora, mas nenhum acerto foi concretizado ainda.

“A gente tem buscado algumas contratações de jogadores de fora, sim. Mas não tem nada acertado com nenhum. Sabemos que o mercado (sul-americano) tem bons jogadores e boa parte desses jogadores têm vontade de vir para o Brasil por ser mais competitivo e de muita visão. Os profissionais buscam muito acompanhar o futebol brasileiro, então seria uma vitrine boa”, contou.



Saulo Mineiro é o único centroavante do Ceará no momento

Com a recente saída de Nicolas, que rescindiu contrato com o Ceará e acertou com o Paysandu, Saulo Mineiro passou a ser o único centroavante do elenco. Pelas pontas, entretanto, Mancini tem um leque interessante de opções: Aylon, Erick Pulga, Janderson, Barletta e Pedrinho.