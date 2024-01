João Paulo descarta Romarinho e Romero no Ceará e fala sobre Vina: "Temos que ter os pés no chão"

Mandatário elogiou os jogadores, mas rechaçou as chegadas. Vovô segue ativo no mercado da bola visando montar um elenco competitivo para 2024

O presidente do Ceará, João Paulo Silva, negou qualquer sondagem do clube alvinegro aos atacantes Romarinho e Romero, do rival Fortaleza. A afirmação foi feita durante uma entrevista concedida nesta terça-feira, 26, ao canal "Nossa Glória é Lutar", no Youtube.

"Romarinho é um excelente jogador, tem contrato com o Fortaleza. Em momento algum a gente sondou o nome dele, até porque acredito que o Fortaleza não deve emprestar, deve vender. Eu tenho uma boa relação com o Marcelo Paz, mas em momento algum conversei com ele sobre isso, nem com o agente. Nem Romarinho e nem Romero", disse.