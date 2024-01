Barletta realiza trabalho individual nas férias visando temporada 2024 pelo Ceará

As atividades acontecem diariamente na residência de Barletta, com foco em manter níveis de força e condicionamento cardiorrespiratório

As atividades acontecem diariamente na residência de Barletta, com foco em manter níveis de força e condicionamento cardiorrespiratório, conforme revelado por Zilmar em entrevista ao Esportes O POVO . O personal, que trabalha com o atacante há três anos, acompanha presencialmente os treinamentos.

O atacante Chrystian Barletta , do Ceará , retornou à capital cearense após o período de férias em família em Portugal. Visando 2024, o atleta de 22 anos realiza treinamento individual com o nutricionista e personal Zilmar Quadros.

O treinamento individual realizado por Chrystian Barletta com Zilmar Quadros complementa a preparação realizada no clube. O início da pré-temporada do Ceará está marcada para 26 de dezembro, quando os atletas receberão uma cartilha para se prepararem até o dia 2 de janeiro, quando as atividades em Carlos de Alencar Pinto retornarão.

“Quinta fizemos um trabalho de força, sexta com bola em campo, hoje (sábado) prezamos pela recuperação e fizemos um recovery. Retomamos o trabalho de força no domingo. Na segunda e na terça-feira, o atleta tem uma viagem pessoal e retornaremos na quarta-feira com trabalho cardiorrespiratório com bola e na sexta de força. Retorno para casa, mas manteremos contato até as atividades do clube começarem”, explicou.

Ao final do período preparatório, Zilmar enviará um relatório ao Centro de Saúde e Performance (CESP) do Ceará para informar o departamento sobre a percepção do trabalho realizado com Barletta.

“Ele recebeu uma programação do clube para fazer em casa do dia 26 a 30 de dezembro. Até lá, tomamos a frente das ações. Conheço o pessoal do time, eles têm o meu contato. Desde a chegada do Castilho, estreitamos laços com o (Eduardo) Ballalai e Adolfo (Bernardo). Existe uma comunicação bem suave, o pessoal da preparação física do Ceará está de parabéns”, disse.

Contratado em definitivo pelo Ceará por R$ 6 milhões, Chrystian Barletta está entre os principais ativos do clube. Em 2023, o ponta-direita atuou em apenas 11 partidas, com três gols marcados. Durante a temporada, ainda passou por São Bernardo e Corinthians.