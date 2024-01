Zé Roberto deve renovar contrato de empréstimo com o Mirassol e não joga pelo Ceará em 2024

Contratado em 2022, Zé Roberto participou do elenco do Ceará que foi rebaixado à Série B

O atacante Zé Roberto, que pertence ao Ceará e jogou por Coritiba e Mirassol em 2023, deve realizar a extensão do contrato de empréstimo com a equipe paulista.

A informação de que o ofensivo não está nos planos do Vovô para 2024, veiculada inicialmente pelo jornalista Renato Manso, foi confirmada pelo Esportes O POVO com o adicional de que o Leão da Alta Araraquarense tem o desejo de permanecer com o atleta no elenco, onde teve duas passagens no último ano.

Zé Roberto desenvolveu identificação com o clube paulista, onde marcou 12 gols e contribuiu com três assistências em 32 jogos, contando as duas passagens. No intervalo entre as duas, atuou também pelo Coritiba, ainda por empréstimo do Ceará, onde fez onze jogos, marcando um único tento e distribuindo uma assistência.