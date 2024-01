Executivo de futebol do Ceará fala sobre Nicolas: "Não há absolutamente nada fechado"

Em entrevista exclusiva ao Esportes do POVO, Lucas Drubscky destacou que uma negociação pode acontecer se for vantajosa

O executivo de futebol do Ceará, Lucas Drubscky, falou sobre a situação do atacante Nicolas no clube. O profissional frisou que não há nada fechado, mas disse que não irão dificultar possíveis negociações vantajosas para os dois lados. A fala ocorreu em entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, na manhã desta quinta-feira, 14.

>>> Clique para seguir o novo canal do Esportes O POVO no WhatsApp

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Recentemente, o nome de Nicolas foi associado ao Paysandu-PA. O jogador chegou ao Alvinegro de Porangabuçu em abril deste ano e, na temporada, marcou três gols em 31 partidas - todas ocorreram pela Série B.