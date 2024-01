Ceará acerta com Lucas Mugni e está próximo de anunciar mais um reforço para 2024

Lucas Mugni em atuação pelo Bahia durante partida contra o RB Bragantino Crédito: Felipe Oliveira/Bahia

Mesmo sem ser titular absoluto do Esquadrão de Aço, Lucas Mugni foi frequentemente utilizado pelos treinadores Renato Paiva e Rogério Ceni em 2023. Ele esteve em campo 35 vezes, marcou um gol e deu uma assistência. O Vovô marcará a terceira passagem do atleta no futebol nordestino, já que também defendeu as cores do Sport em 2020.

Embora tenha anunciado apenas uma contratação até o momento - meia-atacante Lourenço -, o Vovô está ativo no mercado e tem outros jogadores engatilhados e próximos de serem anunciados. Este é o caso do atacante Aylon, do goleiro Fernando Miguel e, agora, do meio-campista Lucas Mugni.