Ceará e Fernando Miguel ainda conversam sobre detalhes contratuais para selar acerto

O Ceará ainda negocia detalhes de contrato com o goleiro Fernando Miguel para oficializar a contratação do jogador de 38 anos. De acordo com o jornalista Sérgio Ponte, da Rádio O POVO CBN, a demora no desfecho da negociação teria ocorrido por impasse sobre valores no documento contratual enviado ao arqueiro pelo clube, diferente do que havia sido acordado anteriormente de forma verbal.

O POVO procurou fontes ligadas à diretoria do Ceará, que negaram que tenha ocorrido um problema de valores relacionado ao contrato de Fernando Miguel. Até o momento, o clube segue confiante num desfecho positivo para a contratação do goleiro, que tem aprovação do técnico Vagner Mancini. Os dois trabalharam juntos no Vitória-BA em 2017 e 2018.