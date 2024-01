Ceará anuncia lançamento da camisa dois do enxoval de 2024

Os valores variam entre R$ 289,90 a 343,90, estando disponível no modelo infantil, juvenil, feminino, masculino e para tamanhos especiais com número (do 4G ao 8G)

O Ceará lançou nesta quinta-feira, 7, a camisa dois do enxoval de 2024. O manto tem a predominância da cor branca, com uma faixa preta na região dos ombros.

A camisa conta com tecido Dry Jacquard no formato gola polo com botão frontal. Os valores variam entre R$ 289,90 a 343,90, estando disponível no modelo infantil, juvenil, feminino, masculino e para tamanhos especiais com número (do 4G ao 8G).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O uniforme está disponível para venda nas lojas físicas do Ceará e no e-commerce do clube, via vozao.com.br.