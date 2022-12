Ceará anuncia contratação de lateral-esquerdo Willian Formiga

O Ceará anunciou o lateral-esquerdo Willian Formiga para 2023. O jogador, que estava no Vila Nova-GO, é o quinto atleta contratado pelo Alvinegro nesta janela de transferências e chega a Porangabuçu com contrato até o fim de 2024.

Conforme apurou o Esportes O POVO, o Vovô adquiriu 60% dos direitos do atleta e em abril de 2024 passará a ter 80%. O jogador chegou com custo zero devido a uma quitação de uma dívida do clube goiano com os cearenses. O defensor se reapresenta com o elenco nesta sexta-feira, 16, para realizar exames e iniciar a preparação da pré-temporada.

Formiga tem 27 anos e defendia o Vila Nova desde 2020. No Tigre, o lateral-esquerdo disputou 115 partidas e marcou dois gols, além de ter distribuído três assistências. Em 2022, ele esteve em campo 51 vezes e não balançou as redes nenhuma vez.



Mercado da bola do Vovô

Antes do lateral-esquerdo, o Vovô já anunciou o zagueiro Tiago Pagnussat (ex-Nagoya Grampus-JAP), o meia Arthur Rezende (ex-Vila Nova), o volante Caíque (ex-Ituano) e o meia Jean Carlos (ex-Náutico).



