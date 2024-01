Ceará encaminha contratação de Anderson Batatais para ser auxiliar fixo do clube

Chegada do profissional ao Vovô é bem avaliada por diretoria e atual comissão técnica do time

Anderson Batatais será o novo auxiliar fixo do Ceará para a temporada 2024. A negociação entre clube e profissional já está encaminhada, conforme apurado pelo Esportes O POVO . O ex-jogador e treinador deve, inclusive, se reunir com o presidente do time, João Paulo Silva, para acertar maiores detalhes de contrato nesta quinta-feira, 7.

No currículo, o ex-atleta e treinador acumula passagens pelo Ceará, nos anos de 2010, 2011, 2015, 2016 e 2017. Após se aposentar dos gramados, Anderson Batatais foi auxiliar técnico de times como Paulista, Santos, Vitória, Atlético-GO, América-MG, Corinthians e Guarani de Juazeiro. Em uma de suas passagens pelo Alvinegro de Porangabuçu, em 2015, se destacou pelo trabalho feito com as categorias de base, quando conquistou título do Campeonato Cearense Sub-20 e trabalhou com a geração que revelou Arthur Cabral, atualmente no Benfica, de Portugal. Ele também chegou a comandar o time profissional em algumas oportunidades, mas como interino.

Há ainda episódios de passagem pelo futebol cearense como treinador. Batatais foi contratado em 2019 pelo Guarany de Sobral com o objetivo de vencer a primeira fase do Campeonato Estadual daquele ano, o que garantiria uma vaga na Copa do Brasil ao grupo. O profissional foi, no entanto, demitido após somar três pontos em quatro jogos.

No Ferroviário, onde assumiu em setembro de 2021, o técnico teve um bom aproveitamento. Em 16 jogos, foram somadas sete vitórias, oito empates e apenas uma derrota, com 60,% de aproveitamento. Batatais foi demitido, no entanto, em fevereiro de 2022 por acumular eliminações. Com o treinador, o Tubarão da Barra caiu na fase de grupos da Série C do Brasileirão e ficou fora da Copa do Nordeste ainda no preliminar.



No histórico mais recente, em 2023, Anderson Batatais exerceu a função de auxiliar técnico do Grêmio Novorizontino. A equipe quase conseguiu, pela primeira vez em sua história, o acesso à Série A do Brasileirão. (Com informações de João Pedro Oliveira/Especial para O POVO)