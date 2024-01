Ceará demonstra interesse por Juninho, mas América-MG trata volante como "inegociável"

Outro fator importante é que o Vovô deve ser um concorrente direto do recém rebaixado América-MG ao acesso de volta à elite do futebol brasileiro.

Em contato com um membro do conselho gestor do Coelho, o mesmo garantiu que “ o jogador não sai de jeito nenhum , é muito importante para o clube”, confirmando ainda que a multa do atleta é de aproximadamente R$ 25 milhões e que a equipe não pensa em ficar sem o jogador até o encerramento de seu contrato, no final de 2024.

De olho em 2024, o Ceará segue se movimentando no mercado de transferências em busca de opções que qualifiquem o elenco para a próxima temporada. O nome da vez foi o volante Juninho, de 36 anos, do América-MG. Contudo, o clube mineiro trata o volante como “inegociável” e uma peça muito importante para a próxima Série B, apurou o Esportes O POVO .

O volante atua pelo América Mineiro há oito temporadas consecutivas, tendo começado na equipe em 2016. Em 2023, foram oito gols marcados e dez assistências assinaladas nos 64 jogos que disputou.

O interesse do Ceará surge à partir da recomendação do treinador Vagner Mancini, que trabalhou com Juninho na equipe mineira entre abril de 2022 e agosto de 2023. O comandante alvinegro gosta muito do atleta e aproveitava o camisa 8 como titular absoluto.

Até o momento, o Ceará oficializou uma contratação para o próximo ano: Lourenço, meio-campista de 26 anos, até o fim de 2025. Além disso, de acordo com apuração do Esportes O POVO, o Vovô acertou com o goleiro Fernando Miguel, que está de saída do Fortaleza após fim do contrato.