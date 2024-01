No radar do Ceará, Fabrício Daniel deve ser aproveitado no Coritiba em 2024

O mercado da bola segue agitando os bastidores dos clubes brasileiros. O Ceará busca reforçar o elenco para 2024 e tem mais um nome no radar: Fabrício Daniel, de 26 anos. Entretanto, o atacante está nos planos do Coritiba para a próxima temporada e deve ser aproveitado no clube paranaense, apurou o Esportes O POVO.

Em contato com Júnior Chávare, executivo de futebol do Coxa, o mesmo afirmou que “Fabrício Daniel será utilizado em 2024 no Coritiba”. Guto Ferreira, atual treinador da equipe, vai reencontrar o atacante no mesmo clube. A dupla trabalhou junta na Série A de 2022. Naquela oportunidade, o atleta entrou em campo 14 vezes, sendo titular em 12 delas, com três gols e uma assistência.