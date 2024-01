Ceará se une ao Jijoca para disputar torneios de Futsal em 2024

Em 2024, a equipe cearense disputará o Campeonato Cearense, a Copa Estado, a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste e o Campeonato Brasileiro, com possibilidade de representar o estado na Taça Brasil

O Ceará acertou uma parceria com a Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara para fundir o clube de Porangabuçu com o Jijoca Futsal visando as competições que serão disputadas na modalidade em 2024, entre elas o Campeonato Brasileiro de Futsal, que será realizado pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) pela primeira vez.

A fusão entre os clubes mudará o nome do time na próxima temporada para Ceará Jijoca Futsal. As cores e o uniforme do Alvinegro de Porangabuçu, porém, serão mantidos. Em 2024, a equipe cearense disputará o Campeonato Cearense, a Copa Estado, a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste e o Campeonato Brasileiro, com possibilidade de representar o estado na Taça Brasil.

A união entre Ceará e Jijoca tem como foco fortalecer o projeto de futsal das equipes, juntando os investimentos oriundos do Ceará Sporting Club, com apoio da Prefeitura Municipal de Jijoca de Jericoacoara, que entraria como patrocinador, assim como o Jijoca. A montagem de elenco será realizada pela cúpula alvinegra.