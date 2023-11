Confira a situação dos seis times nordestinos na tabela da Série B

Competição nacional conta com seis clubes da região. Faltando três rodadas para o fim, Ceará não briga por acesso e já assegurou permanência

A Série B de 2023 está se aproximando de seu encerramento. Faltando três rodadas para o fim, os seis times nordestinos presentes estão em situações distintas na tabela do certame. De acordo com o calendário da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os últimos compromissos ocorrerão no dia 25 de novembro, às 17 horas. ABC-RN, Ceará, CRB-AL, Sampaio Corrêa-MA, Sport-PE e Vitória-BA são os representantes da região.

O Ceará, 11º colocado, tem 47 pontos e não possui chances de conquistar o acesso à Série A. Ao mesmo tempo, a equipe já assegurou sua permanência, sem riscos de rebaixamento. O Alvinegro iniciou o planejamento para a temporada 2024 e o treinador Vagner Mancini destacou que o elenco está sendo avaliado.