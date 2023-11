Mancini projeta elenco do Ceará para 2024 e avisa: "Estamos avaliando"

O técnico alvinegro prometeu avaliar o elenco, dando chances para os mais jovens, que terão o mesmo processo do restante do grupo

Embora o Ceará não tenha mais grandes objetivos na Série B 2023, o momento pode ser decisivo para jogadores serem avaliados se vão ou não permanecer para a próxima temporada, onde o Vovô terá novamente a segunda divisão em disputa, além do Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

Após o empate por 2 a 2, diante do Botafogo-SP, pela Série B do Brasileiro, o técnico Vagner Mancini comentou sobre como poderão ser tomadas as decisões de quem fica em Porangabuçu: “Estamos avaliando dia a dia. A cada dia ou a cada semana, um panorama diferente a gente acaba enxergando diante de todos os atletas”.