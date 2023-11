David Ricardo, zagueiro do Ceará, será julgado pelo STJD por expulsão contra o Avaí

O julgamento do defensor alvinegro acontece na próxima sexta-feira, 10. De acordo com o Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), a pena pode ser de um a seis jogos de suspensão

O jovem defensor de 20 anos foi denunciado no artigo 258, parágrafo 2º, inciso II, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Ele prevê uma pena de uma até seis partidas de suspensão por “desrespeitar os membros da equipe de arbitragem, ou reclamar desrespeitosamente contra suas decisões”.

Em função da expulsão nos minutos finais da derrota para o Avaí (SC) por 1 a 0, pela 33ª rodada da Série B, o zagueiro David Ricardo, do Ceará, será julgado pela 5ª comissão disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD). A sessão de julgamento acontece na próxima sexta-feira, 10, às 11 horas, e terá como auditor relator o doutor Vanderson Macullo.

David Ricardo cumpriu suspensão automática diante do Sport (PE), na Arena Castelão, também pela Série B. Portanto, se a punição definida no julgamento for de apenas uma partida, o defensor estará liberado para entrar em campo no domingo, 12, para encarar o Mirassol, por se tratar de uma pena retroativa.

O árbitro Jonathan Benkenstein, do quadro do Rio Grande do Sul, expulsou o atleta alvinegro por falar as seguintes palavras para o assistente número um: “Tu é muito fraco, vai tomar no **”. O juiz puniu David com cartão vermelho direto.