CBF divulga data, horário e local dos últimos jogos do Ceará na Série B

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou data, horário e local da 37ª e 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2023. O Ceará duela contra Vila Nova, em Goiânia, e Juventude, em Fortaleza.

A partida contra o Vila Nova será realizada no dia 19 de novembro (domingo), às 18 horas (de Brasília), no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (GO). O embate será transmitido pela Band e pelo Premiere.



Na última rodada da Série B, o Ceará recebe o Juventude no Estádio Presidente Vargas. O confronto será disputado no dia 25 de novembro (sábado), às 17 horas (de Brasília), com transmissão do Premiere. Na 38ª rodada, todas as partidas serão realizadas simultaneamente.