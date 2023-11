Mancini elogia Pulga no Ceará e revela conversa com jogador: "Tem se saído bem"

Atacante Erick Pulga em treino do Ceará no estádio Carlos de Alencar Pinto, em Porangabuçu Crédito: Felipe Santos/cearasc.com

Porém, Mancini decidiu apostar em seu futebol na reta final da Série B. O próprio comandante revelou conversa com o ponta e a satisfação com seu desempenho: O Pulga é um atleta que está tendo mais oportunidades agora e tem se saído bem. Eu acho importante quando o atleta sabe que é o momento dele e isso acontece quando tem a cooperação do atleta”. “Eu tenho falado muito com ele, para que ele entenda a função, pois com a bola nós agredimos o adversário e se sem ele tem que preencher o espaço. Aos poucos, o Ceará vai conhecendo o Erick Pulga”, destacou o treinador do Vovô. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente