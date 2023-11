Ceará tem sétima defesa mais vazada da Série B; veja números

Os 39 tentos foram cedidos ao longo de 35 partidas. A defesa que mais sofreu gols é a do Londrina-PR, com 53. Em seguida, aparecem ABC-RN (47), Tombense-MG (46), Avaí-SC (43), Chapecoense-SC (42) e Atlético-GO (41).

Faltando três rodadas para o encerramento da Série B, o Ceará está sem ambições no torneio, já que não tem chances de acesso ou rebaixamento. Dentre os números da campanha irregular, ilustrando a posição na tabela, está o de gols sofridos: foram 39, sendo essa a sétima defesa mais vazada da competição.

Três goleiros atuaram na meta alvinegra ao longo desta Segundona. Bruno Ferreira, arqueiro com mais jogos, sofreu 18 gols em 18 partidas. Richard foi vazado 16 vezes nos 13 duelos em que esteve presente. Por fim, André Luiz concedeu cinco gols em cinco atuações.

O próximo compromisso do Ceará na Série B será no domingo, 12, contra o Mirassol-SP, no Estádio Presidente Vargas, às 15h45. O técnico Vagner Mancini destacou que o Vovô já pensa em 2024 e o elenco está sendo avaliado para a próxima temporada.