Ceará e Mirassol se enfrentam pela segunda vez na Série B; veja detalhes da partida

O último confronto entre as equipes foi equilibrado, finalizando em empate por 1 a 1. Próximo jogo será no domingo, 12, no Estádio Presidente Vargas

O Ceará enfrenta o Mirassol neste domingo, 12, às 15h45min, no Estádio Presidente Vargas. O jogo acontece pela 36ª rodada da Série B do Brasileirão. O confronto será o segundo na história entre as equipes.

No duelo válido pelo primeiro turno da Série B de 2023, ocorrido em Mirassol (SP), o jogo acabou empatado em 1 a 1. O gol do Ceará veio ao final do primeiro tempo, com uma cobrança de pênalti do atacante Erick. O empate do adversário veio logo após, com tento de Chico Kim, ex-jogador alvinegro.