Ceará acumula sua segunda maior sequência sem vitórias como visitante na Série B

Ao empatar por 2 a 2 com o Botafogo-SP fora de casa, na tarde do último sábado, 4, o Ceará alcançou uma marca negativa na Série B. Este foi o 12º jogo consecutivo da equipe sem conquistar uma vitória na competição no posto de visitante. A sequência atual é a segunda pior do clube, ficando atrás apenas de 2008, quando chegou a acumular 19 partidas sem triunfar longe dos próprios domínios.

A última vitória do Vovô longe da Arena Castelão ou do Estádio Presidente Vargas, onde tem mandado alguns jogos na Série B, ocorreu apenas na 11ª rodada da competição. No dia 6 de junho, o time cearense encarou o Atlético-GO e venceu pelo placar de 3 a 0 no Antônio Accioly, em Goiânia (GO). Os gols foram marcados por Vitor Gabriel, Erick e Guilherme Castilho.