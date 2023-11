Em empate com Botafogo-SP, Bissoli marca seu primeiro gol com a camisa do Ceará

O gol, no entanto, não foi suficiente para evitar o empate do Alvinegro com a equipe de Ribeirão Preto, pela Série B do Campeonato Brasileiro

O Ceará ficou apenas no empate por 2 a 2 contra o Botafogo-SP, pela Série B do Brasileiro. Apesar do resultado adverso, o atacante Guilherme Bissoli, contratado em junho, marcou seu primeiro gol com a camisa do Alvinegro de Porangabuçu.

Até então, o atleta havia participado de 13 jogos e contribuindo com uma assistência. Vale ressaltar que Bissoli já havia balançado as redes, porém, em ambas as oportunidades, o tento foi anulado, contra Guarani e Juventude.