Ricardinho inicia trabalho como dirigente do Ceará nesta semana; entenda função

A trajetória do ex-meia Ricardinho como dirigente do Ceará Sporting Club tem início nesta semana. Contratado para assessorar o departamento de futebol , o ídolo alvinegro comporá a diretoria do clube para 2024.

A contratação de Ricardinho para compor o departamento de futebol do Ceará em 2024 se dá por dois pilares: identificação (idolatria) e, o mais importante, ser conhecedor do DNA do clube, podendo repassar essa característica aos atletas que comporão o elenco na próxima temporada, cujo objetivo será retornar à Série A do Campeonato Brasileiro.

Trajetória de Ricardinho

Ricardinho chegou ao Ceará em 2007. Em uma rápida passagem, atuando em apenas uma partida. O retorno aconteceu em 2013, com o camisa 8 permanecendo no clube até 2015, disputando 175 confrontos, conquistando o bicampeonato Cearense (2013–2014) e a Copa do Nordeste (2015).

Na temporada 2015–2016, Ricardinho deixou o Ceará rumo ao Al-Ettifaq, da Arábia Saudita. Em 2017, ano seguinte, retornou ao Alvinegro de Porangabuçu, onde permaneceu até 2020, disputando mais 159 partidas, conquistando mais dois títulos do Campeonato Cearense (2018–2019) e a Copa do Nordeste (2020).

Com a camisa alvinegra, ao todo, Ricardinho marcou 39 gols.

Após a saída do clube, o ex-meia atuou por Botafogo-RJ, Paysandu-PA e Floresta-CE.