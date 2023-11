Ceará aumenta jejum de vitórias como visitante na Série B 2023

A última chance do Vovô quebrar a sequência negativa será na penúltima rodada da Série B 2023, diante do Vila Nova

O Ceará empatou em 2 a 2 com o Botafogo-SP no fim da tarde deste sábado, 4, em jogo da 35ª rodada da Série B 2023. Com o resultado, o time alvinegro não conseguiu encerrar o jejum de vitórias como visitante na Segundona.

A sequência negativa, que já dura quase cinco meses, vem sendo um problema para o time na disputa da competição. O último triunfo do Alvinegro de Porangabuçu longe dos seus domínios ocorreu no dia 6 de junho, quando bateu o Atlético-GO por 3 a 0.