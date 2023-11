Guilherme Castilho e Richard desfalcam Ceará por lesão; veja boletim médico

O Ceará terá desfalques significativos na partida diante do Botafogo-SP, neste sábado, 4, às 17 horas (de Brasília), pela 35ª rodada da Série B 2023. Entregues ao departamento médico do clube, o meia Guilherme Castilho e o goleiro Richard são baixas confirmadas no Vovô.

O camisa 99 realiza tratamento após uma pubalgia. Já o arqueiro sofreu um trauma na coluna durante treinamento na última semana e iniciou tratamento fisioterapêutico junto aos profissionais do DM do Vovô.