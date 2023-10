Veja o desempenho dos jogadores emprestados pelo Ceará em 2023

Zé Roberto comemora gol em partida do Mirassol contra o Londrina, pela Série B Crédito: Marcos Freitas/Agência Mirassol

Para a temporada de 2024, o Ceará deve contar com o retorno de quatro dos cinco atletas emprestados pelo clube. Hygor, Geovane, Kelvyn e Léo Rafael têm contrato até o fim do ano que vem com o Alvinegro. Zé Roberto, o quinto atleta emprestado, possui vínculo se encerrando com o Vovô no fim de 2023. Cedidos pelo Ceará, alguns dos emprestados estão em bom momento em seus respectivos clubes, principalmente os atacantes Hygor e Zé Roberto. Veja o desempenho dos jogadores: Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Zé Roberto O centroavante de 30 anos foi emprestado pelo Alvinegro ainda na temporada passada. Ao longo do ano, acumula passagens por Mirassol-SP e Coritiba-PR. No clube paulista, onde iniciou a temporada, o atacante disputou o Campeonato Estadual e retornou em julho, após rápida passagem pelo Coxa, para jogar a Série B. No Mirassol, o atacante soma 27 jogos, com 11 gols marcados e uma assistência.

Na equipe catarinense, Hygor soma nove partidas, com três gols e uma assistência anotada. É figura recorrente nos jogos e tem contribuído para manter vivo o sonho do Tigre de retornar à Série A. Léo Rafael O meio-campista de 20 anos não teve muitas oportunidades no Ceará ao longo do ano, mas quando entrou teve boas atuações. Em cinco jogos, o atleta anotou um gol e deu uma assistência. Com poucos minutos pelo Alvinegro, Léo Rafael foi emprestado ao América-RN, mas não se firmou. No clube potiguar foram 11 jogos, com apenas uma assistência. Fez parte do elenco do Mecão rebaixado para a Série D.