Há quatro meses sem jogar pelo Ceará, Richard está em período de transição após lesão no pé

O arqueiro conviveu nos últimos meses com consecutivas lesões e atualmente passa por processo de transição sob supervisão médica do clube

A última atualização oficial do Ceará em relação ao caso de Richard ocorreu no dia 26 de agosto, data em que o boletim médico divulgado pelo clube apontou que o goleiro estava em “fase final de transição” após concluir o tratamento de uma lombalgia. Apesar da informação, o atleta não foi relacionado para nenhuma partida após este período.

Herói do título da Copa do Nordeste deste ano, o goleiro Richard completou quatro meses sem atuar pelo Ceará. O Esportes O POVO apurou que o arqueiro do Alvinegro de Porangabuçu se recuperou recentemente de uma lesão no pé, na fáscia plantar, e tem realizado atividades sob supervisão médica.

Conforme apurou o Esportes O POVO junto ao Ceará, Richard apresentou a lesão na fáscia plantar durante o período de recondicionamento físico, forçando-o a iniciar um novo ciclo no departamento médico. O Vovô, porém, não citou essa condição nos boletins pré-jogo, o que gerou questionamentos sobre a ausência do atleta entre os relacionados nas últimas semanas.

A última vez que Richard esteve em campo pelo Alvinegro de Porangabuçu foi no dia 10 de junho, na derrota por 3 a 1 para o CRB, na Arena Castelão, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o goleiro atuou os 90 minutos do jogo como titular. Após a partida, o Vovô entrou em período de pausa para a Data Fifa e o camisa 1 se lesionou na primeira semana de treinamento.

Segundo divulgado pelo Ceará na época, Richard sentiu um desconforto muscular no músculo adutor da coxa e iniciou trabalho de recuperação na fisioterapia. A informação foi divulgada no dia 25 junho, momentos antes da partida contra o Sampaio Corrêa, no Maranhão. No dia 7 de julho, antes do duelo diante do Sport, o Vovô publicou que o goleiro estava em período de transição.

Mais de um mês se passou sem nenhuma nova atualização do goleiro, que seguiu sem ser relacionado para os jogos. Somente no dia 13 de agosto o Ceará informou que Richard havia iniciado tratamento de lombalgia, mas não informou o problema na fáscia plantar posteriormente. Neste ano, inclusive, as questões físicas tornaram-se uma grande barreira para o camisa 1, que iniciou a temporada como um dos principais destaques do time.

Anteriormente a esse longo período afastado, Richard conviveu com problemas físicos no mês de maio. No embate contra o Criciúma, pela sétima rodada da Segundona, o goleiro foi sacado do time titular após sentir um desconforto no adutor durante o aquecimento. No jogo seguinte, contra o Londrina, desfalcou a equipe por sobrecarga muscular.