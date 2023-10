Ceará inicia venda de ingressos para partida contra o Sampaio Corrêa, na Arena Castelão

O Ceará iniciou, na manhã desta quarta-feira, 11, a venda das entradas para a partida contra o Sampaio Corrêa-MA. O confronto marcado para o sábado, 14, é válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A bola começa a rolar às 18h30min, na Arena Castelão.

Vindo de quatro jogos sem vitória e com chances remotas de acesso, o Vozão busca o triunfo para fazer uma reta final de Série B digna. A equipe está em 11º lugar no certame, com 42 pontos. O retrospecto recente contra o Sampaio Corrêa é favorável: nos últimos seis jogos, foram quatro vitórias e dois empates.

Valores dos ingressos e pontos de venda:

Inferior Norte R$ 30 / R$ 15



Inferior Sul R$ 30 / R$ 15



Inferior Central: R$ 40 / R$ 20



Premium: R$ 240 / R$ 120

Pontos de venda: Lojas Vozão dos Shoppings (Maracanaú, Messejana, Parangaba, Papicu, Kennedy, Iguatemi e Eusébio), Shopping Aldeota e Loja da Sede.

O Check-in para sócios está disponível desde terça-feira, 10, através do endereço virtual sociovozao.com.