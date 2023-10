Presidente do Ceará viaja até SP em busca de novos nomes para o departamento de futebol

Com o intuito de promover uma reformulação interna geral nos departamentos do Ceará em 2024, o presidente do clube, João Paulo, intensificou as buscas por novos nomes e viajou até São Paulo para comandar pessoalmente as negociações. A prioridade do mandatário no momento é acertar com profissionais para três cargos: diretor executivo, executivo de futebol e coordenador técnico.

Para o diretor executivo, Danilo Bittencourt, Chefe de Operações Financeiras do Esporte Clube Bahia, esteve entre os principais cotados inicialmente, mas as conversas esfriaram e estão estagnadas. João Paulo, diante deste cenário, trabalha com outras possibilidades para o cargo.

Ex-gerente do Bahia e ídolo do Ceará também são cotados

João Paulo Sanches, desligado recentemente do Bahia, clube pelo qual atuou como gerente de futebol, também é um dos nomes cotados para integrar um cargo interno no Ceará. O profissional, entretanto, ainda não foi procurado de forma oficial por representantes do Ceará para dar início às tratativas.

Outro nome forte internamente é o de Ricardinho, ídolo do Vovô. O jogador, que ainda não anunciou a aposentadoria como atleta, é um dos alvos para assumir uma função no departamento de futebol do clube de Porangabuçu. As negociações com o meia estão em estágio avançado e existe otimismo por um desfecho positivo.