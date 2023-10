Ceará tem terceira pior campanha de sua história em pontos corridos na Série B após 31 rodadas

Neste ano, o Vovô tem 11 vitórias, nove empates e 11 derrotas, com 32 gols marcados e 35 sofridos. Depois do desempenho recente, as chances de acesso à Série A ficaram praticamente nulas. Na 11ª colocação, são 12 pontos de distância para o G4 e outros 12 de intervalo para o Z4.

Após a derrota para o CRB-AL por 2 a 0 , o Ceará estacionou nos 42 pontos na tabela da Série B . Distante do grupo de acesso e também da zona de rebaixamento, o clube tem a terceira pior campanha de sua história no formato atual da Segundona, por pontos corridos. O desempenho atual fica acima apenas de 2006 e de 2015, quando o time lutou contra o rebaixamento.

Em 2006, o Ceará tinha, neste mesmo recorte, 40 pontos. Eram nove triunfos, 13 igualdades e nove derrotas, sendo 40 tentos anotados e 45 cedidos. O clube estava em 12º lugar, cinco pontos acima da zona de rebaixamento. No fim, o Alvinegro terminou o certame na 15ª posição.

A pior campanha no formato atual após 31 rodadas foi em 2015. O Vovô totalizava 29 pontos: sete vitórias, oito empates e 16 resultados negativos, com 30 gols feitos e 47 sofridos. A equipe estava em 17º lugar, seis pontos atrás do primeiro time fora do Z4. O escrete cearense finalizou o campeonato como 15º colocado, nos 45 pontos.

O melhor desempenho, por outro lado, aconteceu em 2009. Apresentando 56 pontos, o clube estava em terceiro e terminou na mesma posição, com 68 pontos e acesso garantido para a Série A de 2010.

A próxima partida do Ceará nesta Segundona será no sábado, 14, às 18h30min, contra o Sampaio Corrêa-MA, na Arena Castelão.

Veja a pontuação do Ceará após 31 rodadas na Série B desde 2006:

2006: 40 pontos

2007: 44 pontos

2008: 44 pontos

2009: 56 pontos

2012: 45 pontos

2013: 47 pontos

2014: 50 pontos

2015: 29 pontos

2016: 44 pontos

2017: 55 pontos

2023: 42 pontos