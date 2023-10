Ceará precisa de gol contra o Sampaio para não igualar pior marca do ano

A sequência em questão ocorreu em maio. O início do recorte foi contra o Sport-PE, fora de casa, na volta da final da Copa do Nordeste. O Ceará perdeu por 1 a 0, mas sagrou-se campeão regional na disputa por pênaltis.

O Ceará recebe o Sampaio Corrêa-MA neste sábado, 14, às 18h30min, na Arena Castelão, pela 32ª rodada da Série B . Contra o rival maranhense, o Alvinegro precisa marcar ao menos um gol para evitar que iguale a sua pior marca do ano, quando ficou três partidas consecutivas sem balançar as redes.

As duas partidas seguintes ocorreram pela Série B. Primeiro, o Vovô visitou a Ponte Preta-SP e empatou em 0 a 0. Depois, o clube recebeu o Vitória-BA no Estádio Presidente Vargas e perdeu pelo placar de 2 a 0.

O jejum de gols foi quebrado contra o Tombense-MG, novamente no PV. O Vovô, comandado à época por Eduardo Barroca, triunfou por 2 a 0. Erick e Nicolas anotaram os tentos alvinegros.

Na sequência atual, o primeiro duelo sem marcar foi contra o Atlético-GO, no Castelão, em revés de 1 a 0. Depois, na última rodada, o Ceará visitou o CRB-AL e perdeu por 2 a 0. Na 11ª posição do certame, com 42 pontos, o time de Porangabuçu já começou a planejar a temporada de 2024, com ações como a busca por novos profissionais para o departamento de futebol.