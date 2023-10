Ceará defende invencibilidade de seis jogos contra o Sampaio Corrêa; veja números

O Ceará enfrenta o Sampaio Corrêa-MA neste sábado, 14, às 18h30min, na Arena Castelão, pela 32ª rodada da Série B. Contra o rival maranhense, o Vovô acumula uma invencibilidade de seis jogos: são quatro vitórias e dois empates no período. Ao todo, o time cearense apresenta vantagem no retrospecto do confronto.

No geral, os clubes já duelaram em 28 oportunidades. O Ceará soma 12 vitórias, dez empates e seis derrotas, com 51 gols marcados e 29 sofridos. No recorte de seis jogos sem perder, foram cinco pela Copa do Nordeste e um pela Série B. A última derrota do time cearense no confronto ocorreu em 2018, por 1 a 0, na fase de grupos do Nordestão.